800 مصري عائدين من الخارج يغادرون الحجر الصحي بـ"طالبات عين شمس"

أنهى 800 مصري من العائدين من الخارج، إقامتهم في المدينة الجامعية طالبات بمصر الجديدة التابعة لجامعة عين شمس، بعد استكمالهم فترة الحجر الصحي، متجهين لمنازلهم لاستكمال فترة العزل المنزلي.

وأشاد المواطنون بمستوى الخدمة والرعاية والاهتمام طوال فترة إقامتهم في الحجر الصحي بالمدينة الجامعية طالبات بمصر الجديدة التابعة لجامعة عين شمس، وما لمسوه من مستوى عال من النظافة والضيافة والتغذية والرعاية الصحية والتعقيم المستمر على مدار الساعة.

وكانت جامعة عين شمس، استعدت لاستقبال المصريين العائدين من الخارج بتجهيز المدينة الجامعية طالبات على أعلى مستوى يضاهي مستوى الخدمة الفندقية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتواجد فريق طبي كامل على أعلى مستوى، تحت إشراف الدكتور أيمن صالح المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وطاقم من الإداريين والعاملين بالجامعة تحت إشراف إبراهيم سعيد المشرف العام على قطاع المدن الجامعية.