طلاب يبتكرون تطبيقا إلكترونيا لعرض المقررات الدراسية لكليات أسيوط

قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إن ما يواجهه العالم من ظروف استثنائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، يجعل اللجوء إلى إيجاد حلول وبدائل غير تقليدية فرضا واجباً على كافة المؤسسات والهيئات الحكومية والغير حكومية وكذلك الأفراد في معظم الدول العالم التى تصد هجوم الجائحة .

وأشار " الجمال " إلى سعي الجامعة المتواصل من أجل تسهيل تقديم الخدمة التعليمية إلكترونيا، والتيسير على الطلاب للتعود على استخدامها وتسخير كافة الوسائل التكنولوجية من أجل توسيع قاعدة إتاحتها لكافة الطلاب على اختلاف كلياتهم.

وكشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، النقاب عن نجاح فريق طلابي من أبناء كلية التربية فى تصميم تطبيق إلكتروني باسم " المقررات الدراسية لطلاب جامعة أسيوط"، مضيفاً أن الفريق الطلابي، الذي صمم التطبيق يضم محمد علاء نيازي رئيس اتحاد الكلية، ونائبه عبد الرحمن عاطف، وعلى عاطف نصر مصمم التطبيق، والأمير أحمد حماد المتحدث الرسمي للفريق .

وأضاف "غريب " أن التطبيق يعمل على تسهيل تقديم المقررات الدراسية حيث يتم تحميل كافة المحاضرات فيديو على التطبيق أولا بأول، بحيث يستطيع الطالب من خلال التطبيق الحصول علي المقررات ومشاهدة أيضا المحاضرات، كما يتضمن التطبيق تقديم بنك للأسئلة ومكتبة إلكترونية وبنك المعرفة. ووجه نائب رئيس الجامعة دعوته للطلاب إلى تحميل التطبيق من متجر "بلاي" من على أي جهاز إلكتروني، والمزود بنظام حماية للتطبيق حيث يستلزم على الطالب التسجيل بالبريد الأكاديمي وإلا سيتم غلق استخدام التطبيق، مشيراً إلى أنه تم تحميل فيديو توضيحي لكيفية الحصول على الفيديو واستخدامه على القناة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط وذلك على الرابط التالي :https://youtu.be/dfvoWGf-mns وتوجه الفريق الطلابي من أبناء كلية التربية من مصممي التطبيق بالشكر إلى إدارة الجامعة، وإلى الدكتور عادل رسمي عميد الكلية، وإلى الدكتور خضر مخيمر وكيل الكلية للتعليم والطلاب وأساتذتهم بالكلية على ما يقدموه من دعم ورعاية لهم في مختلف المجالات.