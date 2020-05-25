والد الشهيد "هرم": منسي ورامي حسنين كانوا بيعاملوا ولادنا كأنهم ولادهم

قال محمود محسن، والد الشهيد محمد محمود محسن الشهير بـ"هرم"، أحد رجال الشهيد البطل أحمد صابر منسي، إنّه سعيد جدا، وأنّ العيد هذا العام مختلف جدا: "فرحان لابني وزمايله.. ناس تشرف الدنيا كلها".

وأضاف والد الشهيد هرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى المصرية"، أنّ هناك تواصل دائم من القوات المسلحة المصرية لأهالي الشهداء: "ناس كويسة وبيتصلو بينا وبيعيدوا علينا وبيبعتولنا البيت، وناس محترمة، وابني اتكرم من قائد سلاح الصاعقة واتكرمنا من ناس كتير وكفاية تكريم ربنا".

وتابع والد الشهيد هرم، أنّ اسم الشهيد هرم أطلق على إحدى مدارس قريته في كفر النعيم التابعة لميت غمر، مشددا على أنّه كان يعلم أنّ ابنه يحارب ويواجه التكفيريين: "حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الظلمة الكفرة، الشهيد رامي حسنين والشهيد منسي كانوا بيتعاملو مع ولادنا كأنهم ولادهم وأحسن معاملة، وحاجة تشرف الجيش المصري كله".