في ثاني أيام العيد.. كفر الشيخ تكثف حملات النظافة بالشوارع 

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، على استمرار حملات مكبرة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة، في ثاني أيام عيد الفطر.

تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات النظافة والتجميل، ورفع المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول ونقلها للمقالب العمومية بالمدينة، كما تابع اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع كفاءة النظافة العامة، ورفع وتفريغ صناديق القمامة، وتجمعات المخلفات من الأرض الفضاء، والشوارع الرئيسية والفرعية.

وأكد على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال رفع كفاءة النظافة العامة، والمتولد اليومي من القمامة، والمخلفات، والأتربة بالشوارع الرئيسية والفرعية، ومداخل قريتي كفر المرازقة، والمنشأة الكبرى، وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال رفع كفاءة النظافة العامة، والمتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كيفاءة الطرق ونظافتها بالمدينة.

وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملات النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بقريتي حازق، والكوم الطويل، مؤكدا على استمرار رفع القمامة من الشوارع العامة وفي القرى.