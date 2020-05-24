كفر الشيخ خالية من المعيدين.. والمحافظ: أغلقنا الحدائق والمتنزهات

خلت شوارع كفر الشيخ والحدائق والمتنزهات والساحات العامة، من المواطنين والمحتفلين بعيد الفطر المبارك، وسط إجراءات وتكثيفات أمنية مشددة لمنعهم من التزاحم في المناطق العامة، وفقا لبيان صادر من المحافظة.

وأكد البيان، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدد على إغلاق الحدائق والنوادي والمتنزهات العامة إغلاقاً تامًا لمنع المحتفلين من التردد عليها في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، مع تواجد قوات الشرطة بكافة الشوارع والمحاور والميادين علي مستوى المحافظة، لتطبيق قرارات الحكومة الخاصة بالتأكيد على غلق الأماكن الترفيهية والشواطئ والحدائق والمتنزهات لمنع التجمعات والاختلاط للوقاية من الفيروس، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأشار البيان، إلى أن المحافظ، شدد على الالتزام بكافة القرارات الصادرة بشأن تعديل مواعيد الحظر على انتقال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية وبخاصة المرور لمنع التزاحم والتجمعات، وتنظيم الحركة المرورية ومنع الاختناقات المرورية وقت الذروة وقبل ساعات الحظر اليومي.