مستشفيات جامعة عين شمس تعقد مباحثات علمية مشتركة مع الصين

عقد فريق طبي رفيع المستوى من مستشفيات جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور أيمن صالح المدير التتفيذي للمستشفيات الجامعية، وفريق طبي رفيع المستوى من جامعة نانجينج، ثالث أكبر الجامعات الصينية في مجال العلوم الطبية بعد جامعتي بكين وفودان برئاسة مدير المستشفى Zhao Jun، بتقنية الفيديو كونفرانس.

وناقش الجانبان الجهود المبذولة في مواجهة وباء كورونا المستجد COVID-19، فضلا عن استعراض التجارب العلمية والبحثية التي قام بها كل جانب للتوصل لعلاج لهذا الفيروس.

وأكد الجانبان أنّهما في حرب ضد عدو واحد مشترك، كما أبديا استعدادهما لتقاسم وتبادل التجارب والخبرات المتراكمة لمكافحة الوباء، مع الاستفادة من التجربة الصينية في السيطرة على الوباء، خاصة وأنّها منشأ الفيروس.

وتطرق الجانب الصيني لسبل تشخيص وعلاج المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض و المناعة الجماعية، كما استعرض الجانبان آخر ما تم من نتائج في مجال التطبيق السريري لتجارب العلاج بالبلازما.

وجرى مناقشة تجارب العلاج للمرضى الذين يعانون من فيروسات جديدة شديدة الضراوة، مؤكدين أنّ مثل تلك الحالات يجب أن تخضع لملاحظة دقيقة لمختلف أجهزة الجسم مع الاعتماد على أجهزة التنفس الصناعي.

وقدّم الجانب الصيني نموذجا لحالتين علاجيتين ناجحتين، وكذلك تم إطلاع الفريق المصري على تجربة مستشفى جامعة نانجينج الناجحة في حماية وفحص الطاقم الطبي، بما في ذلك بناء نظام للوقاية والسيطرة في المستشفى، ومتطلبات ارتداء معدات الحماية، ومبادئ اختيار معدات الحماية الشخصية.

كما ناقش الجانبان الاحتياطات التي تطبقها الأطقم الطبية العاملة في الحجر الصحي قبل العودة إلى العمل، وأوضح الفريق الطبي الصيني أنّ التجربة الصينية تقوم على التحقق من نتيجة اختبار الحمض النووي السلبية لمدة يومين متتاليين قبل أن يمكنهم رفع العزل، واحتمالية تأكيد مسحة CT إذا لزم الأمر، أما بالنسبة للعاملين الطبيين ذوي الخبرة العملية في منطقة الحجر الصحي، فيتم إخضاعهم لعزل طبي لمدة أسبوعين قبل العودة لوظائفهم.

وأكد الجانب الصيني حرصه على استمرار التعاون والمتابعة مع فريق مستشفيات جامعة عين شمس بوصفها واحدة من أعرق الجامعات المصرية، لمواجهة جائحة كورونا العالمية، آملين في الوصول لنتائج إيجابية مشتركة على المدى القريب.

شهد الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، الدكتور ياسر مصطفي رئيس قسم الصدر، الدكتور عمرو السعيد أستاذ الرعاية المركزة، الدكتور سامية عبده مدير إدارة مكافحة العدوي، الدكتور هاني دبوس أستاذ الأمراض المعدية والمستوطنة المساعد.

ومن الجانب الصيني شهد الاجتماع Zhan Yiyang نائب مدير المستشفى، وFan Zhining مدير قسم أمراض الجهاز الهضمي والتنظير الداخلي، وأعضاء الفريق الرئيسي في فريق المستشفى الطبي لدينا لمساعدة Hubei-Yao Xin، كبير أطباء طب الجهاز التنفسي، و Jin Jinhai، كبير الأطباء في وحدة العناية المركزة، وChen Wensen خبير في التحكم الحسي.

جاء الاجتماع والتعاون بتنسيق معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس ممثلا في الدكتور إسراء عبدالسيد مدير المعهد، وذلك في إطار الدور العلمي والأكاديمي للمعهد في فتح قنوات التواصل بين جامعة عين شمس وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية.