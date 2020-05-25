صرف 25 مليون جنيه لـ50 ألف من العمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ

قال أحمد نظمي، وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، إنه قدم تقريرا للدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بشأن صرف منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة من خلال منافذ البنك الزراعي المصري، ومكاتب البريد.

وأضاف "نظمي" أنه جرى صرف المنحة لـ 50 ألف و87 عاملا غير منتظم، وذلك في الفترة من 13 حتى 30 أبريل بإجمالي 25 مليون و43 ألف و500 جنيه .

وتابع أنه جرى تنفيذ حملات تفتيشية مكبرة، على المنشآت، خلال شهر أبريل الماضي، من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، وذلك بالتفتيش على 180 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص .