محافظ الإسماعيلية بعد تكريم أحد أبطال "البرث": مصر مبتسيبش ولادها

قال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنّه كرّم إبراهيم فتحي عميرة، أحد أبطال موقعة البرث، وأحد رجال الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، مؤكدا: "كلنا فخورين إن إبراهيم فتحي عميرة من أبناء محافظة الإسماعيلية، واستقبلناه النهارده عشان نقوله كل سنة وهو طيب، ونقوله شكرا على الفترة اللي قضاها في خدمة بلده داخل القوات المسلحة".

وأضاف بشارة، خلال حديثه في تصريحات خاصة للقناة الأولى: "نتمنى له كل النجاح والتوفيق، والقوات المسلحة مبتسيبش أبناءها أبدا وبتشوف طلباتهم، وهو كان ليه طلب أنه يلاقي وظيفة يكمل بيها حياته بعد خروجه من القوات المسلحة، عشان يكمل عطاءه للبلد".