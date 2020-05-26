تمهيدا للعودة للعمل بعد العيد.. 6 إجراءات بوزارة الهجرة لمواجهة كورونا

اتخذت وزارة الهجرة وشؤون المصصريين بالخارج، عدد من التدابير الاحترازية، ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء، باتخاذ اقصي الاحتياطات

وجاءت التدابير الاحترازية كالتالي:

-تعقيم مبنى الوزارة، ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية، وأيضا حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها.

-إجراء تحليل الأجسام المضادة للعاملين بالمقر الرئيسي، للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

-إجراء التحليل بمقر الوزارة من العاملين بالوزارة.

-تقليل عدد العمالة وتقسيم التواجد وفقا لجدول حضور بالتناوب بين العاملين بالوزارة.

-توفير عدد من مستلزمات التطهير والوقاية وتوزيعها على كل الإدارات بالوزارة.

-متابعة تثبيت التطهير دوريا على مدار اليوم، إضافة إلى تعميم ملصقات التوعية، وسبل الوقاية من الفيروس.