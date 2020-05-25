لليوم الثاني على التوالي.. خلو كورنيش وشواطئ مطروح من المواطنين

خلت جميع شواطىء مرسى مطروح والكورنيش من المواطنين، ثانى أيام عيد الفطر، لليوم الثانى على التوالي، في ظل الإجراءات المشددة التى اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتفقد ،اليوم، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عددا من شواطئ مطروح، ومنها روميل والفيروز ومطروح العام، وحديقة الغزالة للاطمئنان على التزام المواطنين والتأكد من عدم الخروج إلى الشواطئ والكورنيش والمتنزهات، التزاما بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الخاصة باستمرار متابعة الإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأشاد "شعيب" بالتزام المواطنين وووجه الشكر لهم لتعاونهم ووعيهم بأهمية تلك الإجراءات حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وكذلك الشكر لجهود رجال الشرطة في متابعة الالتزام بالإجراءات وتنفيذ القانون بالتعاون مع مجالس المدن والقرى خاصة الساحلية بالمحافظة.