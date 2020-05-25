مقتل شاب بالسويس في مشاجرة مع أصهار شقيقه

لقي شاب مصرعة بالسويس، في مشاجرة بحي الأربعين، بسبب خلافات مع أصهار شقيقة، وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم بالقتل.

وقررت النيابة العامة بالسويس، عرض جثة المتوفى على الطب الشرعي، ونقلت جثة المتوفى للمشرحة.

كان مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من نقطة مستشفى السويس العام بوصول "س.ع.ع" 27 عام متوفي إثر إصابته بطعنات نافذة بالصدر والقدم.

وقامت قوات الشرطة بالقبض على المتهم بالقتل، وتبين أن خلافات نشبت بين القتيل وأسرة أصهار شقيقه.

وتواجدت قوات الشرطة داخل موقع الجريمة، وبدأت النيابة العامة التحقيق مع المتهم بالقتل.