وكيل صحة الشرقية يوزع الكعك على العاملين بمستشفيات العزل بالمحافظة

هنأ الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أبطال الجيش الأبيض بمستشفيات العزل بالشرقية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء هذا خلال زيارة "مسعود" لمستشفيات الصدر والحميات بالزقازيق، والمعمل الإقليمي المشترك، ومستشفى العزل بفاقوس، وقام بتوزيع الحلوى وكعك العيد علي الفرق الطبية.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر والتقدير لأبطال الجيش الأبيض علي تحملهم المسئولية، وجهدهم المخلص في تقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمحافظة، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مثمناً دورهم الوطني الهائل في محاربة وباء كورونا، وتركهم منازلهم وقضائهم أيام العيد في خدمة المرضى المصابين بالفيروس للتخفيف من معاناتهم.

وشدد وكيل الوزارة علي ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع المرضى، وتطبيق جميع معايير وسياسات مكافحة العدوى، داعيا المولي عز وجل أن تنتهي هذه الغمة في أسرع وقت، وأن يحفظ مصر والمصريين.