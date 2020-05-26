"لو مضطر تنزل من البيت".. إجراءات يجب اتباعها للوقاية من كورونا

في ظل انتشار فيروس كورونا بمختلف دول العالم، ووصول عدد الإصابات وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، لـ17265، ناشدت الحكومة المصرية المواطنين، بالتزام البقاء في المنزل قدر الإمكان، ووضعت وزارة الشباب والرياضة، نصائح للمواطنين عبر الصفحة الرسمية لها، على موقع "فيس بوك"، في حال النزول للشارع للأمور الضرورية كالتالي:

الحفاظ على المسافات الآمنة مع الغير.

ارتداء الكمامة.

تعقيم اليد باستمرار.

وضع الحذاء على الباب فور الرجوع للمنزل.

غسيل اليد والوجه بالماء والصابون فور الرجوع للمنزل وغسيل الملابس لتقليل احتمالية نقل العدوى للمنزل.

وفي حال الشك بإصابة أحد أفراد العائلة بفيروس كورونا نصحت الوزارة المواطنين بعزل الفرد المشكوك بإصاباته في غرفة بمفرده، وجمع وتعقيم الأشياء التي احتك بها، وإرتداء قفازات وتعقم المنزل واليدين باستمرار.

وعن مصادر الحصول على تطورات فيروس كورونا نصحت الوزارة المواطنين بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط مثل وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.