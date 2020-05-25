صور.. إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ

نفذت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، عددا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وفقا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بالتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، تنفيذ إزالة شدة خشبية لدور ثانى مخالف، بمساحة 200 م2 بنايف، التابعة للوحدة المحلية بقرية تيدا، وتم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه، ومصادرة جميع الأخشاب، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تاعب أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة حالة تعد على أرض زراعية بناحية الزعفران، التابعة لقرية الناصرية، علي مساحة ثلاثة قراريط، عبارة عن سملات خرسانية تحت الأرض، وتمت الإزالة ورد الشيء لأصله، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

أكد هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، علي إزالة حالة تعد على أرض أملاك دولة، بناحية قرية بر بحري، وتمت الإزالة كاملة ورد الشيء لأصله، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.