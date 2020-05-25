شوارع وميادين كفر الشيخ خالية من المعيدين.. الشرطة تكثف من تواجدها  

خلت شوارع وميادين محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، من المعيدين خلال ثاني أيام عيد الفطر، والتزم المواطنون منازلهم تنفيذا للقرارات التى اتخذتها الدولة في إطار مواجهتها لفيروس" كورونا المستجد"، فيما انتشرت قوات الشرطة فى الشوارع والميادين وعلى مداخل المدن، لضبط المخالفين لقرارات الحظر التي بدات منذ قرابة الساعة.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تطبيق قرار حظر التجوال بشوارع وميادين المحافظة، فضلا عن الإغلاق التام لكافة الحدائق والمتنزهات، والساحات العامة، وذلك وسط إجراءات وتكثيفات أمنية مشددة للحد من أي تجمعات في المناطق العامة.

أكد نور الدين، علي انتشار قوات الأمن بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيدا التواجد الأمني، موجهاً للجميع الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، والتعاون مع رجال الشرطة للعبور من تلك المرحلة التي تتطلب التكاتف والتعاون من أجل صحة وسلامة المواطنين.