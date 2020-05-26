لو قدمت بمشروع سابق.. شروط التقدم ثانية لحجز وحدة سكنية بالإعلان الـ13

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء الحجز الإلكتروني لوحدات الإعلان الـ13، وسداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من 7 يونيو، حتى يوم 13 يونيو المقبل، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم 14 يونيو المقبل حتى يوم 4 يوليو المقبل، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

واشترطت الوزارة، ألا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، أو استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

شروط الاستفادة بوحدة سكنية في الإعلان الـ13

وأتاحت الوزارة، التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بالإعلان الثالث عشر، حتى إذا سبق لك التقدم بطلب بمشروع إسكان اجتماعي آخر، ولكن بالشروط الآتية:

أولًا: عدم سبق الاستفادة بوحدة سكنية بالمشروع السابق.

ثانيًا: استرداد مقدم جدية الحجز من المشروع مع العلم أنه لا يمكنك استكمال إجراءات التقديم عليه مجددًا.

ثالثًا: إرفاق إفادة بسحب مقدم جدية حجز المشروع السابق ضمن مستندات التقديم بالإعلان الثالث عشر.

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