حظك اليوم الثلاثاء 26-5-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يحب الإسراف ولا يبخل على نفسه، كما أنّه يعشق تدلليل نفسه ولا يحب الحرمان من أي شيء.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي المال ومن المهم ألا تتسرع حتى ترى الأمور بشكل أوضح.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش، تستطيع أن تمد من حولك بالأمل وترفع من معنوياتهم.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.