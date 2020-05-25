"لو فاتتك على التلفزيون".. طريقة مشاهدة مسرحية خيبتنا "أون لاين"

عرضت قناة TeN، مسرحية "خيبتا" للفنان محمد صبحي أمس الأحد الموافق أول أيام عيد الفطر، الساعة 10 مساءً.

وأعلنت القناة على الصفحة الرسمية لها، على موقع فيس بوك، أنه سيتم إعادة المسرحية لمن لم يشاهدها على التلفزيون، ليتم مشاهدتها إلكترونيا على القناة الرسمية للقناة على موقع يوتيوب يوم الأربعاء المقبل، الموافق 27 مايو.

المسرحية من تأليف وإخراج الفنان محمد صبحي، وبطولة محمد صبحي، سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر، والفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات ميرنا زكرى وعبير فاروق وربيعة رفيع والوجه الجديد حازم القاضى.

وتتناول المسرحية، ما يحدث في العالم حاليا، حيث توقعت الأحداث الجارية حاليا من حرب الفيروسات بين دول العالم، وأيضا ثورات الربيع العربي، في إطار كوميدي استعراضي.