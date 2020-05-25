إعلان نتائج الأبحاث المقدمة من طلبة الإعدادية بالأقصر عقب إجازة لعيد

قال الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إن المديرية تعمل حاليًا على تقييم مستوى الأبحاث المقدمة لها من جانب الطلاب، للتأكد من التزامهم بالمعايير والضوابط التي حددتها الوزارة من حيث الموضوعات وآليات البحث والكتابة، الممثلة تسلسليًا في كتابة العنوان، المقدمة، الملخص، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع.

وأوضح عايد، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بالأبحاث بالصف الأول الإعدادي بلغ 6365 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 6016 طالبًا بالصف الثالث الإعدادي، هذا إلى جانب الأبحاث التي تم تلقيها إلكترونيًا، حيث تم تشكيل لجان من جانب معلمي المديرية لتسلم تلك الأبحاث، مشيرًا إلى أن الأبحاث الخاصة بالمرحلة الإعدادية بداية من الصف الأول حتى الثالث تتنوع بين 3 أفكار أو مشروعات مقترحة من جانب الوزارة، على أن يقوم الطالب بتنفيذها من خلال إجراء بحث عن المشروع بمفرده أو بالتعاون مع 5 طلاب آخرين كأقصى عدد.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر إلى أن الأبحاث المقدمة من الطلاب سيتم تقييمها ومراجعتها من جانب فرق تم تشكيلها من معملي المديرية، حيث سيتم مراجعتها بشكل دقيق للغاية، وهذا للتأكد من عدم قيام الطالب بنقل موضوع البحث من الإنترنت، موضحًا أن النتائج سيتم الإعلان عنها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا اتباع المديرية جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال عملية تسلم مشروعات الأبحاث، وكذلك خلال مرحلة الإعلان عن النتيجة.