روسيا: خطر الموجة الثانية لكورونا لا يزال مرتفعا.. والوضع بموسكو يتحسن

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشنكو، إن خطر الموجة الثانية لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، لا يزال مرتفعا.

وأوضح تشيرنيشينكو في تصريح صحفي اليوم: "أن خطر الموجة الثانية من هذا الوباء قائم، ويخبرنا الأطباء والمتخصصون بذلك، حيث لا يزال الخطر مرتفعا".

تشيرنيشينكو: 23 إقليما روسيا مستعدا لتخفيف التدابير التقييدية

وأشار المسؤول الروسي، إلى استعداد 23 إقليما روسيا لتخفيف التدابير التقييدية تماشيا مع المرحلة الأولى، التي حددتها الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك".

وذكر تشيرنيشينكو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر في وقت سابق من احتمال حدوث موجة جديدة من الإصابات بكورونا المستجد في روسيا في الخريف القادم "شهري أكتوبر ونوفمبر"، مؤكدا ضرورة وضع هذا الأمر في الاعتبار عند رفع التقييدات والعزل الذاتي.

وأعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين أن الوضع مع انتشار الفيروس التاجي في المدينة يتحسن تدريجياً، وقال - في تصريح صحفي اليوم - "لقد استمر تحسن الوضع مع انتشار عدوى الفيروس التاجي في موسكو بشكل تدريجي".

وأضاف سوبيانين: "بناء على ذلك، نخطط في المستقبل القريب للتخلص التدريجي من القيود الحالية".

وتراجعت الإصابات الجديدة بالوباء في العاصمة الروسية إلى نصف عدد الإصابات، التي كانت تسجل قبل أسبوع مضى.

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة "كورونا" أعلن اليوم، تسجيل8946 إصابة جديدة بالفيروس خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في عموم البلاد 353 ألفا و 427 حالة.

موسكو: عودة 80 روسيًا من الأردن

وفي سياق متصل، أعلنت السفارة الروسية في عمان، اليوم، عودة 80 روسيًا قادمين من الأردن، عبر رحلة لشركة النقل الوطني الخطوط الجوية الملكية الأردنية.

وذكرت السفارة الروسية - في بيان اليوم - أنها نظمت بالتعاون مع شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية رحلة نقل المواطنين الروس إلى وطنهم، حيث غادر المملكة الأردنية الهاشمية 80 شخصًا".

وأوقفت روسيا، اعتباراً من 27 مارس الماضي، الرحلات الجوية المنتظمة والمستأجرة إلى دول أخرى، باستثناء رحلات التصدير، على خلفية تفشي كورونا المستجد، كما أوقفت رحلات نقل الشحن والبريد والإسعاف والرحلات الإنسانية، وشحن الطائرات الفارغة للصيانة ورحلات الترانزيت مع الهبوط للتزود بالوقود أو مبادلة الطاقم على أراضي روسيا الاتحادية، والرحلات التي تُنفذ وفقًا لقرارات خاصة للحكومة الروسية.