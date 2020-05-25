إحالة صاحب مقهي للنيابة لتقديم الشيشية بالقليوبية

أحال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية صاحب مقهي للنيابة بقرية السفاينة بطوخ للنيابة العامة لقيامة بفتح المقهي في العيد وتقديم الشيشة للمواطنين.

جاء ذلك بناء على حملة قام بها سمير عمر نائب رئيس مدينة طوخ يرافقة قوة من مركز شرطة طوخ حيث ثام بضبط مقهى بقرية السفاينة فتح المكان ويقدم شيشة للمواطنين فتم التحفظ على الادوات وتم ضبط المخالف لعرضة على النيابة.

وأشار عمر بأن رغم صدور قرار رئيس الوزراء بحظر عمل المقاهى ضمن الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا فقد قام أحد المواطنين بقرية السفاينة بتشغيل المكان رغم انذاره قبل ذلك فتم التحفظ على الادوات وجارى عرضه على النيابة.