وزارة الصحة عن الهجوم عليها: "في ناس بتسخن".. ونجاحاتنا لا ينكرها أحد

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الحكومة المصرية ووزارة الصحة، تعاملتا مع أزمة انتشار فيروس كورونا بمنتهى الاحترافية.

وأضاف عيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد": "عمري ما شفتها كده، مثل التوعية وتوفير المستلزمات، محدش فينا بيخش بيته، بنعيد في مسشتفياتنا، والوزيرة فعلت النهاردة 320 مستشفى مركزي وعام لتخفيف العبء عن مستشفيات الحميات والصدر".

وأردف: "وزارة الصحة نجحت في التعامل مع الفيروس، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي أثبتت بها أنها جديرة، وهناك من يحاول النيل من وزارة الصحة، بإطلاق الشائعات وفي ناس بيحاولوا يسخنوا بعد النجاحات، التي لا ينكرها أحد".