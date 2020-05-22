تركيا: 952 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 154 ألفا و500

قالت تركيا، اليوم، إنها سجلت 952 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وسط استمرار لتراجع وتيرة الإصابات والوفيات بالجائحة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تصريح صحفي إنه تم تسجيل 952 حالة إصابة بفيروس (كورونا) ليرتفع العدد الإجمالي الى 154500 حالة.

وأضاف قوجة، إن بلاده سجلت اليوم أيضا عددا للمتعافين من الفيروس بعد شفاء 1121 حالة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم الى 116111 مصابا.

وأوضح الوزير التركي، أنه تم تسجيل 27 حالة وفاة بفيروس (كورونا) ليرتفع عدد الوفيات إلى 4276 حالة في حين يرقد 800 مريضا في وحدات العناية المركزة بينهم 401 مصاب يستخدمون اجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشار قوجة، إلى أن المختبرات الطبية أجرت اليوم 37507 تحاليل للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي اجريت منذ انتشار (كورونا) في تركيا إلى أكثر من 767ر1 مليون تحليل.

وعلى صعيد متصل، قال وزير النقل والبنية التحية التركي عادل قرة اسماعيل أوغلو، اليوم، إنه من المقرر أن تستأنف الرحلات الجوية الداخلية بعد عطلة عيد الفطر بعد تعليقها بسبب انتشار كورونا المستجد.

وقال أوغلو في بيان إن بلاده تجري مباحثات مع المنظمات الدولية والدول المعنية بشأن استئناف الرحلات الجوية الدولية أيضا.

وأضاف الوزير التركي، أن تركيا تعيد تنظيم إجراءات مطاراتها ضد الأوبئة من بينها كورونا المستجد خلال إعادة الأمور الى طبيعتها مشيرا الى ان جميع المطارات ستتخذ اجراءات واسعة من الاحتياطات ضد الفيروس.

وفي سياق متصل ايضا قالت وكالة "دوميرورين" التركية اليوم ان معمرة تركية تبلغ من العمر 126 عاما شفيت من كورونا المستجد وخرجت من المستشفى بعد تلقيها العلاج.

وأضافت الوكالة، ان المعمرة التركية ادخلت المستشفى بمدينة (قهرمان مرعش) جنوب شرق تركيا وخضعت للعلاج مدة أسبوعين منها أسبوع واحد بوحدة العناية المركزة كما خضعت للحجر المنزلي أسبوعين اضافيين بعد خروجها من المستشفى