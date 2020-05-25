12 ألف فرصة عمل يوفرها "مشروعك" للشباب في بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقرير الشهري لمبادرة مشروعك "المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "، حيث وصل قيمة التمويل للمشروعات منذ انطلاق المبادرة 2015 حتى شهر مايو الجاري 2020 إلى 863 مليون و612 ألف جنيه، استفاد منها حوالي 10 آلاف مشروع والتي وفرت أكثر من 12 ألف فرصة عمل.

وأكد المحافظ على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية والتي دعمت جهود المحافظة في مجال تشجيع الشباب على الأقدام على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

كما أكد "غنيم" أنه تم توفير منظومة عمل بالمحافظة متكاملة لدعم المبادرة وتعظيم الاستفادة منها، خاصة وأن المحافظة تنفذ خطة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من الخطوات العملية منها دعم جهود الجهات المعنية مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير أعمال المنظومة بالجهاز، بجانب تنفيذ حزمة من البرامج التوعوية بالمشاركة مع المجتمع المدني بأهمية العمل الحر والإنتاج، وتم مؤخرا الإعلان عن استمارة تبيان واستطلاع رأي للاستفادة من أراء الشباب والمواطنين في دعم الاستراتيجية للنهوض بهذا القطاع وغيرها.

وأشار غنيم إلى أن مبادرة مشروعك التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية يشارك في تنفيذها عدد من البنوك الوطنية بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين، وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها من خلال تلك البنوك.