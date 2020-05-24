بينهم طفل.. تعافي 7 حالات جديدة من كورونا بعزل مدينة بني سويف الجامعية

أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف، منذ قليل، عن تعافي و خروج 7 حالات جديدة من المستشفى، بينهم طفل، بعد تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال مصدر داخل مديرية الصحة في بني سويف إن اجمالي عدد المتعافين من الفيروس داخل مستشفى العزل بالمدينة الجامعية في بني سويف بلغ 91 حالة حتى الآن منذ بداية تشغيلها في الخامس من مايو الجاري.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، بقيادة الدكتور أسامة أحمد، والدكتور محمود حسين مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.

من جانبه، هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة منتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.وأكد محافظ بني سويف على أن كافة أجهزة المحافظة لا تدخر جهد وتبذل كل ما في وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع أية سيناريوهات محتملة.