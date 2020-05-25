إخلاء مدينة بني سويف الجامعية عقب انتهاء عزل العائدين من الخارج صحيا

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن جميع المصريين العالقين العائدين من الإمارات، والذين تم استقبالهم في المدينة الجامعية بنين بشرق النيل، غادروا مقر المدينة، عقب انتهاء فترة عزلهم الصحي، وتم إخلاء المدينة الجامعية بشكل كامل.

وأضاف أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتطهير كافة متعلقاتهم، وتوقيع الكشف الحراري فور وصولهم وذلك بتواجد الطاقم الطبي لمتابعتهم، وتسليم هدايا للترحيب بهم والتهنئة على سلامة الوصول إلى أرض الوطن، بالاضافة الى تسليمهم حقائب الوقاية الشخصية، مع توفير كل متطلبات الإعاشة المناسبة، ووسائل الترفيه والرياضة، ودعم المدينة بالإجراءات الوقائية والاحترازية طبقا لتعليمات وزارة الصحة، وفي إطار الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، والتي تنفذها الحكومة وفق خطة محكمة تضم كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية.

وأوضح أنه تم إعداد خطة محكمة بالتعاون مع المحافظة لتجهيز المدينة على أكمل وجه، وتوفير مبردات المياه لكل المباني المجهزة، وسخانات المياه، وشنط المستلزمات الوقائية التي تم تسليمها للعائدين فور وصولهم للمبنى، وبوابة التعقيم الخارجية، ووسائل الترفيه والتسلية كشاشات التليفزيون والرياضة كأجهزة جيما نيزيوم، وصالات الطعام التى تمت مراعاة الإجراءات الوقائية بها.