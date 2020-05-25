بالفيديو.. أهالي إحدى قرى الغربية يتجمعون بالعشرات لنقل جهاز عروسة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يتضمن تجمع العشرات من المواطنين في قرية قسطا، التابعة لمركز كفر الزيات بالغربية، أثناء نقل جهاز عروسة إلى منزل الزوجية.

وتضمن الفيديو وصلات رقص عدد من الشباب على أغاني المهرجانات، وذلك بالمخالفة لقرار الحظر من قبل الدولة وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

وكشف أحد أهالي القرية، عن أن العروسين من القرية، وعقب صلاة العصر تم نقل جهاز العروسة بعد عقد القران، ومن المقرر أن يكون الزفاف يوم الجمعة، مشيرا إلى أن القرية شهدت حالة وفاة وكان يرغب أهالي المتوفي اقامة عزاء ولكن لم يتم ذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية وخوفا من المسائلة القانونية، وتم إلغاء العزاء قبل أن يبدأ.