حالة ولادة ثانية لسيدة مصابة بكورونا بعزل ملوي

نجح فريق طبي داخل مستشفى العزل في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، في إجراء عملية ولادة لسيدة مُصابة بفيروس "كورونا".

وقال مصدر داخل مستشفى العزل، إن حالة الأم والمولود مستقرة، وإن تلك العملية هي الثانية عقب ولادة سيدة أخرى مصابة بكورونا داخل المستشفى يوم الخميس الماضي، وتقرر خروج مولودها عقب مرور 3 أيام على ولادته.

وأوضح المصدر، أن عدد من تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا المستجد، وتقرر خروجهم من المستشفى بعد تحول عينتهم من إيجابية إلى سلبية، منذ افتتاحها يوم 4 من أبريل الماضي وصل إلى 246 حالة.