المسماري عن معارك الغرب: اكتفينا بالمشاهدة.. والإرهابيون وقعوا في الفخ

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إنه مع صلاة العصر اليوم، جرى إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من غريان، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة، بدأت في هجوم في منطقة الهيرة، لأول مرة منذ إعلان الهدنة، وذلك لطرد العناصر الإرهابية، وهي جنوب طرابلس.

وأضاف خلال حواره عبر شاشة "الحدث": "القوات المسلحة تخوض حربًا في تلك المنطقة لطرد الميليشيات التشادية التي دفع بها الإرهابي جويلي، ونجحنا في دحرها، وحسبما ورد عن آمر المحور في تلك المنطقة فإن قواتنا تتقدم على العدو وتطرده من موقعه، وبعدها سندخل العزيزية في الساعات القادمة".

وتابع: "بكل احترام وتقدير ذهبنا مع المجتمع الدولي وطلبات الدول الصديقة والشقيقة في إعلان هدن إنسانية وتقدير الموقف بالنسبة لرمضان وكورونا، وحكومة الوفاق فسرت ذلك على أن القوات المسلحة بدأن تنحسر وتتراجع ونفذت عدة هجمات في الغرب ونحن نتفرج حتى يسقطوا في كمين حقيقي".

وأردف، أن هذا الكمين أو الفخ الذي وقع فيه الإرهابيون هو أنه جرى جرهم إلى نقطة معينة وضربه بعد ذلك، أما الكمين أن يجرى التمركز في نقاط لا يتوقعها العدو: "عملنا على مواجهة أسلوب القتال العشوائي للميليشيات والمعركة ما زالت مستمرة والقصة مستمر في الغوطية، وهذا القصف ليس عبثيًا ولكنه للتمهيد للقوات المسلحة".

وحول "غريان"، قال المسماري، إنها تحت القصف المستمر، وفي مرحلة كسر العظم للمجموعات المتطرفة، والأمور تسير بشكل جيد هناك.