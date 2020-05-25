المسماري: قوات الوفاق ترتكب فضائح أخلاقية.. وفتيات طرابلس يعانين منهم

علق اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، على مكالمة قيادي يقاتل في صفوف قوات الوفاق، يطلب إرسال فتيات لإرسال مقاتلين إلى ليبيا.

وقال المسماري، خلال حواره عبر شاشة "الحدث"، إن هذه المكالمة وثيقة ودليل قاطع على كيفية وصول هؤلاء إلى ليبيا، والفساد المادي والأخلاقي الذي وصلوا وسيصلون إليه.

وأضاف: "هناك فتاة جرى خطفها، ووجدوها ملقاة مقتولة في الطرقات، وفتيات كثر في طرابلس تعاني من أخلاق داعش الإرهابي والقاعدة، حيث يبرران هذه الأخلاقيات السيئة والإسلام منها براء، وذلك في إطار فتوى شرعية، ويصمت عنها ما يعرف بالمجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج".