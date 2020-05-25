أحد أبطال البرث: إصبع منسي ضرب طلقة من سلاحه بعد استشهاده

قال أحمد عزت حسنين، أحد أبطال ملحمة البرث، إنه عندما جاء أحد ضباط الدعم إليه، بعد نهاية المعركة، سأله عن الضابط الشهيد أحمد منسي، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعلم وقتها أنه استشهد.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد": "بدأت أسند على السلاح، وطلعت فوق لقيت المقدم استشهد، وسلمت سلاحي في مستشفى العريش، ومينفعش أسيبه مهما حصل، ونفس الأمر ينطبق على زملائي".

وتابع، أن المنسي اتخذ أحد خزاني المياه كساتر للقتال، وكان حزام سلاحه في كتفه ويده كانت على الزناد: "لما كلمته قال كلمة مقدرتش أميزها، لأن ودني كانت مصفرة ومش سامع ومش فاهم حاجة". وأردف: "مكنش في نبض، ولما الضابط أحمد فهيم سألني عنه قلت له استشهد، وفحصه، وتأكد، وطلب مني أكون جنبه، لحد ما نخرج كل أفراد الكمين حفاظا على المعنويات، وقالي انشف شوية، ربنا كتبلك تشترك في مداهمة زي ما طلبت".

وواصل: "لكن كانت في مفاجأة، أن القائد منسي ضرب طلقة من سلاحه، والضابط رجع لي، وتأكدنا إنه ميت، لأن وقتها كان صباعه دخل وضرب طلقة".