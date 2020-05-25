أحد الناجين من ملحمة البرث: الأبطال كانوا حاسين بالاستشهاد قبل الحادث

روى محمد علي عثمان، المشهور بـ"تايسون"، أحد أبطال كمين البرث، تفاصيل ملحمة "البرث" في سيناء، قائلا: إن القائد "منسي" جمعنا وقال لنا إننا سننتقل لمكان يُسمى "البرث"، "كلنا قولنا له معاك يا فندم، واحنا عارفين إننا رايحين نُستشهد"، لافتا إلى أنهم تحركوا ثالث يوم رمضان، وتم إقامة الكمين هناك.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن مسلسل "الاختيار"، أظهر هذه التفاصيل، "المسلسل شرح اللي حصل، وكان واقعي وإحنا اللي حاكيين بس طبعا شالوا حاجات عشان أهالي الشهداء، واحنا بنتفرج على المسلسل، حاسين الدور إحنا شوفنا نفسينا فيه عشنا الأجواء".

وأوضح أن منطقة البرث، يحيط بها الشيخ زويد والمهدية، وهي منطقة صحراوية داخل الجبل، ومكان خطير جدا، "الشهداء كانوا حاسين بالاستشهاد قبل الحادث، وكان كلهم نازل يخطب أو يتجوز، علي علي كان نازل كتب كتابه، والشاويش ماسة، والملازم حسنين، كانوا بيعزمونا على خطوبتهم، الجندي محمود رجب كان بيقولي قبلها بيومين، أنا حاسس مش همشي من هنا، وهموت هنا، كان فيه ضحك وهزار في يوم الحادثة، وكأن الكل بيودع بعض لدرجة صورنا نفسنا فيديو، بس كله راح بسبب الحادثة".