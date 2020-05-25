أحد الناجين من ملحمة البرث: "علي علي كان معجزة واستشهد على إيدي"

روى محمد علي عثمان، المشهور بـ"تايسون"، أحد أبطال كمين البرث، تفاصيل ملحمة "البرث" في سيناء، قائلا إن الشهيد علي علي، كان يمثل معجزة "استشهد على إيدي، واتصاب كتير ووقع من الإرهابيين كتير، واتعامل معاهم في كل مكان، مخلاش حتة إلا اتعامل منها، وفيه حد اتصاب شاله فخد دفعة كبيرة بيقولوا 30 طلقة بس كان العدد أكبر، فنام في الطرقة، واللي يطلع من الإرهابيين من السلم كان بيصفيه وهو كان مصاب جدا، وكان بيتشاهد وصوت الشهادة بيهز البيت".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، "كان بيقولي يا تايسون متسبنيش، قلت له وأنا ببكي، والله مش هسيبك يا علي، فأخدته من دراعه وابتسم واستشهد، وبعد كدة وقعت ومعرفش مين نزلنا".

وتابع: "علي علي كان عنده عزيمة لأن منعرفش وطن غير مصر عشان ندافع عنها، ولا نعرف أرض غيرها، ولو فرطنا في الأرض، يبقى هنفرط على العرض ودي حسبتنا، كل اللي في الكمين رجالة ثابتين، لكن الزعل على الفراق".