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محمود مسلم

ضبط شيشة داخل مقاهي مخالفة لقرار الغلق بالشرابية

كتب:

وائل فايز
12:39 ص | الثلاثاء 26 مايو 2020
ضبط الشيشة داخل مقهى مخالف بالشرابية

ضبط الشيشة داخل مقهى مخالف بالشرابية

شن حي الشرابية بقيادة اللواء مصطفي عبيه، رئيس الحي، بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة الشرابية، حملة لمتابعه تنفيذ قرارات رئيس الوزراء، وتكثيف الحملات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

أسفرت الحملة عن ضبط 2 مقهى مخالفين لقرارات الغلق ويقدمان الشيشة، وقال رئيس حى الشرابية، تم مصادرة الشيشة وتشميع المقاهي المخالفة للغلق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بتحرير محاضر ضد المخالفين.

وأشار رئيس حي الشرابية، أن الحملات مستمرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وأي مخالف سيتم إنفاذ القانون ضده حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.