ضبط شيشة داخل مقاهي مخالفة لقرار الغلق بالشرابية

شن حي الشرابية بقيادة اللواء مصطفي عبيه، رئيس الحي، بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة الشرابية، حملة لمتابعه تنفيذ قرارات رئيس الوزراء، وتكثيف الحملات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

أسفرت الحملة عن ضبط 2 مقهى مخالفين لقرارات الغلق ويقدمان الشيشة، وقال رئيس حى الشرابية، تم مصادرة الشيشة وتشميع المقاهي المخالفة للغلق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بتحرير محاضر ضد المخالفين.

وأشار رئيس حي الشرابية، أن الحملات مستمرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وأي مخالف سيتم إنفاذ القانون ضده حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.