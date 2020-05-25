صور.. شوارع ومتنزهات جنوب سيناء خالية من المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر

خلت شوارع ومتنزهات وميادين محافظة جنوب سيناء، من المواطنين في ثانٍي أيام عيد الفطر المُبارك، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وشهدت مدن المحافظة خلو المتنزهات والميادين العامة والشوارع الرئيسية من المواطنين، كذلك الشواطئ والمناطق السياحية التي كانت تستقبل الآلاف من السائحين في المناسبات والأعياد.

وأكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، التزام المواطنين بحظر حركة التنقل، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم .

وأشاد المحافظ، بالتزام المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة، مما يدل على وعي المواطنين وتقديرهم للظروف الحالية والأزمة التي يمر بها الوطن.