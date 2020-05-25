إجراءات جديدة لتنظيم عمل الموظفين في جنوب سيناء بعد إجازة العيد

أصدر اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، تعليمات بتنفيذ بعض الإجراءات المنظمة العمل عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأصدر المحافظ بيانًا بإلغاء نظام العمل بالتناوب أو العمل عن بعد ( المنزل )، ومنح الموظفين العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يعانون من الأمراض المزمنة، والسيدات الحوامل، والتي ترعى أطفالًا يقل عمرهم عن 12 عامًا، إجازة استثنائية، على أن يتقدم الموظف بإفادة معتمدة من هيئة التأمين الصحي بالمحافظة تفيد استحقاقه للإجازة الاستثنائية من عدمه، وذلك اعتبارا من أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

كما قرر المحافظ خضوع جميع العاملين العائدين للمحافظة للعزل المنزلي لمدة 7 أيام، بعد توجههم لأقرب مستشفى لمقر عملهم للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع رؤساء العمل بعد إثبات حضورهم.