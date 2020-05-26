الصحة: الغالبية العظمى من الأطباء المصابين بكورونا شفيوا بعد تلقي العلاج

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إن التوجيهات مستمرة بمكافحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن أهم أجزاء خطة المكافحة هو الوقاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز": "جرى توفير جميع معدات الوقاية المطلوبة للأطقم الطبية، ولدينا 20 مستشفى عزل في جميع أنحاء الجمهورية، تقدم الخدمة بكفاءة عالية، فيها 2500 سرير داخلي، وجميع المستشفيات فيها أسرة للأطقم الطبية".

وتابع: "الغالبية العظمى من الأطقم الطبية شفيوا وخرجوا سالمين من المستشفيات، وجهزنا 320 مستشفى على مستوى الجمهورية، لمنع تكدس المواطنين المشتبه في إصابتهم بالمرض".