مصطفى خاطر: "اشغلت وأنا صغير نجار موبيليا واستروجي وتزري"

قال الفنان مصطفى خاطر، إنه عمل كل الأعمال قبل دخوله عالم التمثيل والشهرة، "اشتغلت كل الشغلانات، اشتغلت وأنا صغير نجار موبليليا واستورجي وترزي، واستقريت في النقاشة، وكنت بمثل في نفس الوقت، نقاش الصبح ومسرح بالليل، وفضلت فترة كدة لحد ما ربنا كرمنا".

وأضاف "خاطر" خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، ويقدمه الإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد، "الخلفية دي مش عاوز افتكرها، كان فيه زباين رخمة، وأنا شغال مثلا فيه زبون يجي يقف قدامك، فأنا دايما بحط الرولة في الجردل، وأقوم مغرق الزبون فمبيجيش تاني وبخلص الشغل من غير صداع يطلع مية مية".

وأوضح أن السيناريو المكتوب أسهل من الارتجال: "قبل ما بنخش المشهد، ناخد المشهد اللي مظبطينه بالفعل قبل كدة، بس قبل ما نخش الشوت، ممكن لو ممثل عنده إضافة ممكن تضاف، مينفعش ارتجل قدام الكاميرا مستحيل، لأن فيه مونتاج".