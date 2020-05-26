مخرج "عمر ودياب": "علي ربيع ومصطفى خاطر دويتو حلو.. وهنكمل كوميديا"

تحدث المخرج معتز التوني، عن مسلسل "عمر ودياب"، قائلا: إنه تعاون مع الفنان علي ربيع من قبل في مسلسل "لهفة"، كما أنه تعاون مع الفنان مصطفى خاطر، "الكيميا بينا الحمد لله واحد، فكرة المسلسل كانت فكرة علي وخاطر، هما اللي قالولي على الفكرة، والحمد لله قدرنا نطلع الفكرة في ظل الظروف الصعبة، لأن والد علي توفى أثناء التصوير".

وأضاف "التوني"، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، ويقدمه الإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد، "فيه حاجات في الورق مكنتش عاجباهم وقعدت أظبطها معاهم، خاصة في أولى الحلقات، واشتغلنا عليهم كويس، عشان دي الدخلة، وكنا فاهمين دماغ بعض".

وأشار إلى إن "الكيميا" بين علي ربيع ومصطفى خاطر، كانت موجودة قبل المسلسل، "الناس شايفينهم دويتو حلو وحتى ويزو لما دخلت كانت بردو كيميا واحدة معاهم، لو اشتغلت معاهم تاني، هيبقى صعب نروح في سكة تانية غير الكوميديا، ومش هنفهم احنا بنعمل ايه، هنكمل هزار للآخر ويارب يكون هزار حلو، مش هزار وخلاص، لكن هزار بموضوع.

وتابع: "علي ربيع فيه الكواليس كان خايف من كورونا، وبيحط 3 كمامات في نفس اللحظة، بيوصل لمرحلة أنه مش بيتنفس".