عاجل.. إعلان خطة العودة للحياة الطبيعة بكل المدن السعودية عدا مكة

أعلنت المملكة العربية السعودية، في وقت مبكر، الثلاثاء، تعديل أوقات السماح بالتجوال في كل المناطق عدا مكة، لتصبح من السادسة صباحا، وكشفت عن خطة مفصلة للعودة إلى الحياة الطبيعية، عبر 3 مراحل.

أولًا: ابتداءً من يوم الخميس 28 مايو 2020، حتى نهاية السبت 30 مايو 2020 يتم ما يلي:

- تغيير أوقات السماح بالتجوال في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً.

- السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجوال، إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة.

- يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح.

ثانيًا: ابتداءً من يوم الأحد 31 مايو 2020، حتى نهاية السبت 20 يونيو 2020 يتم ما يلي:

- تغيير أوقات السماح بالتجوال في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا، حتى الثامنة مساءً.

ـ السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

-استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.

ـ رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

- رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

ـ رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

ـ إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية:

1ـ الطلبات الداخلية في المطاعم، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة.

2ـ الطلبات الداخلية في المقاهي، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة.

- استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي، بما في ذلك:

صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

- استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصًا، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.

ثالثا: ابتداءً من يوم الأحد 21 يونيو 2020.

تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجوال، فيما عدا مدينة مكة المكرمة - مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة بخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.

رابعا: فيما يخص مدينة مكة المكرمة، فيتم تطبيق الإجراءات في البند أولاً ابتداءً من يوم الأحد 31 مايو 2020م حتى نهاية يوم السبت 28 الموافق 20 يونيو 2020م، والبند ثانياً ابتداءً من يوم الأحد 29 الموافق 21 يونيو 2020م.

خامسا: التأكيد على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة، باتخاذ جميع الوسائل والإجراءات المتعلقة بالحد من انتقال العدوى مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين والتعقيم والتباعد الاجتماعي.