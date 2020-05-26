يوميات كورونا في الخليج.. السعودية تقترب من 75 ألف حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى5.567.340، فيما وصل إجمالي الوفيات 346.888، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.352.952 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربي وهو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الاثنين، تسجيل 2235 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال أمس الأول الأحد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 74795 إصابة، منهم 41% من السعوديين و59% من غير السعوديين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي: إن عدد المتعافين الجدد بلغ 2148 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 45668 حالة.

وأوضح العالي، أن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 399 متوفىً، وفقا لما ذكرته صحيفة"سبق" الإلكترونية السعودية.

الصحة السعودية: وضع تصوُّر مرحلي واضح للمرحلة القادمة يعتمد على مؤشرين

وقال وزير الصحة السعودية، توفيق الربيعة إنه تم وضع تصور مرحلي واضح للمرحلة القادمة، يعتمد على مؤشرين: أولاً "قدراتنا الاستيعابية للحالات الحرجة"، وثانيًا سياسة التوسع في الفحوصات، والوصول المبكر للمصابين في المجتمع.

وأضاف الوزير السعودي: هذه المراحل تبدأ تدريجيًّا من الخميس المقبل، وتتوسع لحين العودة إلى الأوضاع الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا المستجد، فيما أكدت الفحوص الطبية في الوقت نفسه تماثل 166 حالة أخرى للشفاء.

وقالت الوزارة البحرينية، في بيان صحفي ان الإصابات الجديدة بينها 14 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 12 حالة لمخالطين لمصابين.

وأوضحت الصحة البحرينية، ان العدد الإجمالي "للحالات المتعافية" في البحرين بلغ 4753 حتى الان بعد تسجيل 166 حالة، وذكرت الوزارة البحرينية، ان عدد "الحالات القائمة" بلغ 4397 منها 4389 "مستقرة" و 8 تحت العناية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الاثنين، تسجيل 3 حالات وفاة بالوباء ليصل عدد حالات الوفاة الى 26 حالة.

وقالت الصحة القطرية، في بيان، إنه تم تسجيل 1751 اصابة جديدة ليرتفع اجمالي الاصابات الى 45365 حالة، موضحة أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالوباء نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا.

وأعلنت الوزارة القطرية، انها سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة إدخال 22 حالة العناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بكورونا المستجد ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 202 حالة.

وكشفت الصحة القطرية، عن تسجيل 1193 حالة شفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 10363.

وفي الإمارات، أعلنت السلطات المحلية، أن إجمالي الفحوصات المنفذة على مستوى الدولة للكشف عن مصابي كورونا المستجد وصل إلى مليونين و44 ألفا و493 فحصا ضمن الخطة الوطنية لزيادة الفحوصات الخاصة بالفيروس.

ارتفاع حالات الشفاء من الوباء في الإمارات إلى 15 ألفا و657

وأعلنت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي - خلال الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي - إجراء 41 ألفا و202 فحص جديد خاص بالكشف عن إصابات كوفيد 19، والتي كشفت عن 822 إصابة جديدة بالمرض؛ ليصل إجمالي الحالات إلى 30 ألفا و307 حالات.

وقالت الشامسي، إن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 15 ألفا و657 حالة، بعد تسجيل 601 حالة شفاء جديدة.

وأضافت المتحدثة الإماراتية، أنه جرى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة من جنسيات مختلفة، ليصل عدد الوفيات المسجلة في الإمارات 248 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وقررت حكومة دبي، اليوم، استئناف الحركة الاقتصادية في الإمارة اعتبارا من يوم 27 مايو الجاري والسماح بالحركة من الساعة 6 صباحا وحتى 11 مساء.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الكويت إلى 21967

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 665 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 21967 حالة، في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة أثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 165 حالة.

وأعلنت الوزارة الكويتية، شفاء 504 حالات ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 6621 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الاثنين، اعتمادها آلية للتعامل مع حالات الإصابة بكورونا المستجد بين الطواقم الطبية العاملة.

وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا لوكالة الانباء الكويتية الرسمية "كونا"، إنه في إطار تنظيم عمل الكوادر الطبية بالوزارة خلال هذه الجائحة سيتم التعامل مع حالات تعرضهم للمرض بآلية خاصة تتضمن شقين الأول الحالات المخالطة حيث يتم عزل الحالة منزليا وعمل مسحة لها في اليوم الخامس.

وأضاف رضا، أنه في حال كانت نتيجة الشخص سلبية ولا يعاني من أعراض فسيعود للعمل في اليوم السابع على أن يتقيد باستخدام وسائل الوقاية الشخصية.

وأشار رضا، إلى أن الشق الثاني هو الحالات المؤكدة حيث يتم عزل الحالة منزليا لمدة أسبوعين وعمل مسحة في اليوم الـ12 والـ13 وفي حال كانت النتيجة سلبية ولا يعاني من أعراض فسيعود للعمل في اليوم الـ14 مع التقيد باستخدام وسائل الوقاية الشخصية.

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، اعتماد مجلس الوزراء الكويتي لقرار عدم تمديد الحظر الشامل عقب الانتهاء منه يوم 30 مايو الجاري.

وأضاف الصالح - خلال مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي لقصر السيف، عبر تقنية الاتصال المرئي"أون لاين"، عقب اجتماع مجلس الوزراء الكويتي، الذي عقد، أمس الاثنين، عبر "فيديو كونفرانس" برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح - أنه تقرر تطبيق حظر التجول الجزئي، اعتبارا من أول يونيو المقبل، على أن يتم تحديد مواعيده تفصيلا، عقب اجتماع مجلس الوزراء الكويتي الخميس المقبل.

وأصدر مجلس الوزراء الكويتي عددا من القرارت التي تتعلق بالمحاجر الصحية وتأمين سكن للعمال المصابين بـ"كوفيد 19"، إضافة إلى جانب قرارات تتعلق بتنمية الثروة الحيوانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأعلن وكيل ديوان الخدمة المدنية الكويتي بدر الحمد، اعتبار من يتوفي من العاملين في القطاع الحكومي بالصفوف الأمامية لمواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" من شهداء الواجب.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم إن مجلس الوزراء قرر تكليف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تقديم تصور ورؤية الوزارة بشأن عودة المساجد خلال الفترة المقبلة.