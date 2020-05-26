روسيا تسجل 8 آلاف و915 إصابة و173 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 آلاف و915 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 363 ألفًا و342 حالة.

شفاء 12 ألفًا و331 حالة في أكبر عدد يومي للمتعافين

وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، وفقًا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، إلى تسجيل 173 وفاة أيضا بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي منذ بدء الوباء، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و807 حالات.

ولفت إلى شفاء 12 ألفًا و331 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر عدد يومي للمتعافين، ليصبح مجموعهم 131 ألفا و129 حالة.