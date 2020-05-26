شكوى لـ الأعلى للإعلام تطالب بإلزام القنوات بلغة الإشارة لأصحاب الهمم

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، العديد من الشكاوى من الجمهور خلال الفترة الماضية عبر تطبيق واتس آب، من خلال الرقم الذي خصصه المجلس لتلقي شكاوى الجمهور.

وتنوعت الشكاوى، ما بين هجوم على بعض المخالفات في البرامج والمسلسلات والإعلانات، فضلًا عن طلبات كإدخال لغة الإشار لأصحاب الهمم، فيما ترواحت باقي الشكاوى ما بين عدم الاهتمام الإعلامي بانتشار فيروس كورونا والتحذير من خطورته في الفواصل والتشديد على المواطنين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية.

كما طالبت بعض الرسائل التي حصلت "الوطن" على تفاصيلها بتجديد الخطاب الديني، وأخرى تصدّت لبعض صفحات السوشيال ميديا التي يتهمونها بأنَّها تروج لأكاذيب وشائعات فيما يتعلق بفيرس كورونا.

وقال أحد المشاهدين في شكوى له: "رجاء إلزام كل القنوات الفضائية والمؤتمرات الصحفية الترجمة إلى لغة الإشارة، من فضلكم رعاية أصحاب الهمم، لغة الإشارة حق مشروع"، فيما حذر آخر، في شكواه، من لينك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "ده لينك واحد بيتكلم مصري وبيحرض الناس وبينشر أكاذيب".

وحذر مواطن آخر في رسالة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من انتشار فيروس كورونا بمعهد الأورام بالقصر العيني وقال في جزء من رسالته المطولة "فيه حالات كورونا إيجابية من الممرضين وحالة من الدكاترة كمان اللي بيتشغلوا في المعهد بس المعهد عاوز يكتم على الخبر وبيمسحوا البوستات من أي صفحة تنزله".