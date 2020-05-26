محافظ الدقهلية للمواطنين: لا تنزلوا الشارع إلا للضرورة القصوى

ناشد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم النزول إلى الشارع إلا في الحالات القصوى والوقوف صفاً واحداً مع الأجهزة التنفيذية لمواجهة فيروس كورونا، مشيداً بوعي أهالي الدقهلية ومدى إدراكهم للمسئولية واستجابتهم للتعليمات حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، في تصريح صحفي، علي تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتزام المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بمراكز ومدن المحافظة بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وذلك ضمن خطة الدولة بتطبيق كافة التدابير الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه "مختار" رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني خلال أيام عيد الفطر المبارك ومتابعة إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية وصالات الألعاب وغلق الحدائق والمتنزهات والمقاهي والكافتيريات بالإضافة إلي متابعة توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة في المواعيد المحددة تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .