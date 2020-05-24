محافظ الدقهلية بعد سلبية تحليله لكورونا: التزمت بالبرنامج العلاجي

أكدت التحاليل تحول نتائج تحاليل محافظ الدقهلية وزوجته من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الأولى لهما وعقد 6 أيام من العزل، عقب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وخضوعهما للبرتوكول العلاجي داخل الحجر الصحي.

وعن آخر تطورت حالته الصحية، أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية لـ"الوطن"، أن الحجر الذي فرضه على نفسه مشابها للمفروض في المدن الجامعية، موضحا أنه عزل نفسه في غرفة مفردة داخل استراحته بالمحافظة والتزم فيها بتعليمات وزارة الصحة.

وأضاف "مختار"، أن وزارة الصحة أقرت برنامجا علاجيا للأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، ولم تظهر عليهم الأعراض، مشيرا أنه كان عبارة عن عدة عقاقير طبية تؤخد حوالي 3 مرات يوميا، بالإضافة إلى تناول "فيتامين سي"، وشرب السوائل الدافئة بكثرة.

وتابع محافظ الدقهلية، أن الأسرة جميعا بخير وصحة الآن، وأن العزل سيستمر حتى موعد المسحة الثانية والتي ستكون بعد يومين، موضحا أنه إذا كانت النتجية سلبية مثل المسحة الأولى سينتهي العزل المنزلي.