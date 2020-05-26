تحرير 12 محضرا تموينيا لمحال مخالفة بديرمواس في المنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس في جنوب محافظة المنيا، حملة تموينية مكبرة على محلات تجارية والأسماك المملحة والجزارة بمشاركة إدارات التموين والصحة والطب البيطري، ضمن الحملات المستمرة بالمراكز لضبط الأسواق ومحاربة استغلال التجار وعدم بيع سلع غير مطابقه أو منتهية الصلاحية حفاظا على حياة المواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط 12 مخالفة متنوعة ما بين انتهاء صلاحيه وسلع مجهولة المصدر وعدم إعلان أسعار وعدم وجود شهادات صحية ونظافة.

قاد الحملة طه داود نائبا عن رئيس المركز وشارك فيها الدكتور عماد محمد أنور مفتش الصحة بديرمواس، والدكتور محمود سباق والدكتور حسام بالإدارة البيطرية، وأحمد سيد مفتش تموين بإدارة ديرمواس.