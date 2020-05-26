فيديو.. الصحة: نسبة الإشغال بمستشفيات العزل 90%.. وأسرة الرعاية 60%

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للرعايات والطوارئ، إن مصر حتى الآن لديها 20 مستشفى عزل تابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى 320 مستشفى تقدم الخدمة حتى نقل المرضى.

وأضاف وديع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc" أن مستشفيات العزل بها قرابة 3000 سرير من بينهم 519 سرير رعاية مركزة، ونسبة الإشغال في المستشفيات للأسرة العادية نحو 90% ونسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة تقترب من 60%.

وشدد وديع على أنه لاتوجد أي نواقص بالأجهزة وخصوصا أجهزة التنفس الصناعي، بالعكس توجد وفرة بها في الوقت الحالي ونسبة المرضى على أجهزة التنفس الصناعي لاتتعدى 3% من المرضى.