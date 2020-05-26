"الأعلى للإعلام": لجنة الدراما ليست وصية على المبدعين وأفكارهم

قال مجدي لاشين رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنَّ اللجنة ليست وصية على المبدعين، موضحًا أنَّ أغلب الملاحظات التي تمّ رصدّها على 25 مسلسلًا عرضت في شهر رمضان لا ترقى لاعتبارها مخالفة.

وتابع لاشين، في تصريح لـ"الوطن": "نحن في وسط فنانين لديهم أفكارا، والمبدع لا ينصح فدائما لديه رؤية وأفكار، وعلى سبيل المثال مسلسل النهاية به أفكار جريئة جدا، وبالتالي فالمبدعين لديهم أفكار ولا يجوز أن أنصح المبدع لأن لديه إبداعه الشخصي كما أنه يعش في مجتمعنا، أيضا الإبداع لا يفرض عليه وصية".

لاشين: الموسم الدرامي كان ينقصه دراما دينية

وأكّد أنَّ الموسم الدرامي كان ينقصه دراما دينية لاسيما وأن المسلسل الديني يتلائم مع روحانيات الشهر الفضيل، "كما نحتاج إلى مسلسل تاريخي، إضافة إلى الإكثار من المسلسلات اجتماعية" بحسب تعبيره.

ولفت إلى أنَّ اللجان الفنية المكلفة برصد الأعمال الدرامية رصدت أكثر من 600 ملاحظة على 25 مسلسلا طوال شهر رمضان، وهو رقم صغير مقارنة بالعام الماضي تحديدا، وذلك بسبب "وعي صناع الدراما بأهمية اقتناص فرصة التفاف الأسرة المصرية حول الشاشة مرة أخرى بالتزامن مع الحظر المفروض بسبب كورونا، وبالتالي احترموا المشاهد إلى حد ما".

رصد 600 ملاحظة فقط على 25 مسلسلا طوال شهر رمضان بسبب وعي صناع الدراما

وأضاف رئيس لجنة الدراما إلى أنَّ هناك ملاحظات كثيرة رصدتها اللجان الفنية بالفعل لكن لا ترتقي لأن تكون مخالفة، "فأغلب هذه الملاحظات تقتضيها الضرورة الدرامية، كما جاءت في جزء كبير متمثلة في ألفاظ سوقية ومشاهد تدخين، وأود أن أشير إلى أننا لا نعمل حظر على أفكار المبدعين التي يجب أن تكون متنوعة وتعبر عن المجتمع في مختلف القضايا والمجالات" على حد وصفه.