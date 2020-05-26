غلق تام لجميع الحدائق والمتنزهات في ثالث أيام العيد بأسيوط

تواصل محافظة أسيوط، الالتزام بإجراءات وقرارات الحكومة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وشهد ثالث أيام عيد الفطر المبارك، غلق تام لكافة الحدائق والمتنزهات العامة ومنع التجمعات وخصوصًا على كورنيش النيل ومنع وسائل النقل العام ومنع الزيارات للمدافن واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي مخالفة لذلك بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية لعدم السماح بأي شكل من الأشكال لأي تجمع من المواطنين بمناسبة العيد، وذلك تفعيلا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن متابعة قرارات الحكومة تتم على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمدن والقرى والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية لضمان الالتزام بكافة المدن والقرى، مشيرًا إلى تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين ومداخل القرى بجانب الاستمرار في تنفيذ خطة المحافظة في مجال التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية خاصة الصحية وتطهير بعض الشوارع والقرى في إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة التي لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين وتسير في كل الاتجاهات توازيا ضمن خطة شاملة في هذا الشأن مناشدا المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات حفاظاً على صحتهم، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".