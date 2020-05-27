كورونا وشائعات الفيس ورامز وفيفي.. رسائل الجمهور لـ"الأعلى الإعلام"

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العديد من الشكاوى من الجمهور خلال الفترة الماضية عبر تطبيق الواتس آب من خلال الرقم الذي خصصه المجلس لتلقى شكاوى الجمهور، وتنوعت الشكاوى ما بين هجوم على بعض المخالفات في البرامج والمسلسلات والإعلانات، فضلا عن طلبات كإدخال لغة الإشار لأصحاب الهمم، فيما ترواحت باقي الشكاوى ما بين عدم الاهتمام الإعلامي بانتشار فيرس كورونا والتحذير من خطورته في الفواصل والتشديد على المواطنين لاتخاذ الاجراءات الاحترازية.

كما طالبت بعض الرسائل التي حصلت " الوطن" على تفاصيلها بتجديد الخطاب الديني وأخرى تصدت لبعض صفحات السوشيال ميديا التي يتهمونها بأنها تروج لأكاذيب وشائعات فيما يتعلق بفيرس كورونا.

وقال أحد المشاهدين في شكوى له "رجاء إلزام كل القنوات الفضائية والمؤتمرات الصحفية الترجمة إلى لغة الإشارة، من فضلكم رعاية أصحاب الهمم، لغة الإشارة حق مشروع"، فيما حذر آخر من لينك صفحة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قال فيها "ده لينك واحد بيتكلم مصري وبيخرض الناس وبينشر أكاذيب".

وحذر مواطن آخر في رسالة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من انتشار فيرس كورونا بمعهد الأورام بالقصر العيني وقال في جزء من رسالته المطولة "فيه حالات كورونا إيجابية من الممرضين وحالة من الدكاترة كمان اللي بيتشغلوا في المعهد بس المعهد عاوز يكتم على الخبر وبيمسحوا البوستات من أي صفحة تنزله، مصدري بوست الدكتورة نفسها إنها رايحة العزل وخايفة، ومصدري عن الممرضين دكتورة ريم عماد مديرة المعهد وكلام الممرضين وصحابهم وتزال المكابرة موجودة إن معندناش حاجة خالص" .

وعلى نفس الوتيرة تحدث أحد المشاهدين في رسالته للأعلى للإعلام قائلا " تعلمون جيدا زيادة عدد الإصابات بالفيروس اليوم وأعتقد أن الإعلام له دور كبير في ذلك لو حضراتكم تابعتم القنوات لا يوجد مسلسل أو برنامج مع كل هذه الفواصل الإعلانية لا يوجد فاصل ولو لدقيقة واحدة لتذكر الناس بهطر الفيروس وضرورة لبس الكمامة والجونتي وأخذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج من المنزل، فرجاء التنبيه على القنوات بتخصيص ولو دقيقة مع كل فاصل أو حتى 30 ثانية ليذكروا المشاهدين بأخذ الحيطة والحذر".

من جانبه قال أحد المواطنين في رسالة له "قناة ماسبيرو زمان لها برنامج يسمى لقاء الإيمان يذاع في الخامسة مساء هذه الأحدايث بعضها يحتاج لمراجعة وتقنين جيد لفحوى الحديث لأنها في تقديري لا يصلح في أيامنا هذه والدولة والشعب يطالب بتجديد الخطاب الديني وبعض ما يذاع يثير بلبلة وفتنة ولا يتناسب مع وحدة مجتمعنا المصري الإنساني...أرجو تدارك الأمر فليس كل التسجيلات القديمة صالحة للعرض"، فيما حذر مشاهد يعمل صيدلي بالرحاب من صفحة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قال في رسالته "صفحة اخوان بتروج اشاعات عن كورونا فيروس".

وأرسل مواطن تنويها على بث برنامج رامز مجنون رسمي عقب أذان المغرب على قناة mbc مصر، وكان المجلس قد أعلن عن تلقيه العديد من الشكاوى ضد برنامج رامز لكنه أشار إلى أنه ليس له سلطة على القناة مطالبا إياها بتوفيق أوضاعها، فيما أبلغ آخر عن "إعلان هايبر الشرقاوي يحوي مشهد فاضح" بحسب ما ذكر في رسالته التي أرفق بها رابط لموقع اليوتيوب الذي يحتوى على الإعلان بحسب الرسالة.

كما تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى من عدد من الجمهور والمشاهدين ضد برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه فيفي عبده على قناة mbc مصر، واتهموا البرنامج بارتكاب مخالفات تنافي روحانيات شهر رمضان المبارك، حيث أرسل عدد من الأشخاص شكاواهم ضد البرنامج على الواتس آب المخصص لتلقي شكاوى الجمهور.

من جانبه قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريح خاص، إنه سيتم تقييم آراء الجمهور فيما أبدوه، سواء من مقترحات أو شكاوى، موضحا أن لجان المجلس المختصة لاسيما الشكاوى ستفحص كل ما ورد للمجلس وبيان مجى جدية ما تلقاه من عدمه، حيث لفت إلى أنه تتم عملية فلترة للرسائل التي يتلقها المجلس ومناقشة الهام منها وتقديم مقترحات وتوصيات بخصوصها.

وكان المجلس قد تلقى شكاوى ضد إعلان قطونيل الذي تم عرضه في الأيام الأولى لشهر رمضان، لاحتواءه على ايحاءات جنسية، كما رصدت لجنة الرصد بالمجلس مخالفات بالإعلان، لكن الشركة قررت وقف بثه من تلقاء نفسها وخاطبت المجلس لإبلاغه بوقف بث الإعلان المثير للجدل واستبداله بآخر.